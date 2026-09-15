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Новости Липецка

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Липецкий микрорайон Тракторостроителей подключили к новым сетям водоснабжения

Липецкий микрорайон Тракторостроителей подключили к новым сетям водоснабжения

Новый водовод диаметром 500 мм и протяжённостью более пяти километров обеспечит водой около 30 тысяч жителей и объекты в микрорайоне Тракторостроителей Липецка.

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