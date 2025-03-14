Взрыв прогремел в районе одного из домов на Киевской улице на западе Москвы, сообщил наш источник. У здания отлетел карниз.
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