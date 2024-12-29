Лавров обвинил НАТО в причастности к ударам дальнобойными ракетами по РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил НАТО в причастности к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по РФ, и предложил «посмотреть на себя в зеркало», прежде чем обвинять Россию в эскалации.
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