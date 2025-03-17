«Плохо, что Зеленский не играет в карты»: сейчас только Россия готова вести переговоры с позиции силы – RS

Вторжение ВСУ в Курскую область произошло на фоне негласных переговоров в Катаре в прошлом году, освобождение российских территорий – на фоне официальных между США и РФ, которые действительно могут решить вопрос и иметь последствия для заключения договора и установления гарантий безопасности.