Reuters: Сирию ждет катастрофа, если США не снимут санкции в ближайшее время

REUTERS/Zohra Bensemra Новой правящей администрации Сирии удалось собрать достаточно пшеницы и топлива на несколько месяцев, но страну ждет катастрофа, если санкции не будут заморожены или сняты в ближайшее время, сообщил министр торговли Махер Халиль аль-Хасан в интервью агентству Reuters .