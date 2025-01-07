Reuters: Сирию ждет катастрофа, если США не снимут санкции в ближайшее время

REUTERS/Zohra Bensemra Новой правящей администрации Сирии удалось собрать достаточно пшеницы и топлива на несколько месяцев, но страну ждет катастрофа, если санкции не будут заморожены или сняты в ближайшее время, сообщил министр торговли Махер Халиль аль-Хасан в интервью агентству Reuters .
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