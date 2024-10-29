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«Медиапоток» назвал существ, которые способны пережить ядерную войну

«Медиапоток» назвал существ, которые способны пережить ядерную войну

Ядерная война способна принести ужасающие последствия, но есть существа, которые могут ее пережить.ИА «Медиапоток» сообщает, что такие формы жизни есть и хорошо знакомы людям.

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