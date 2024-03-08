Секрет её молодости: Валерия занимается этим упражнением практически ежедневно

Популярная российская эстрадная певица Валерия раскрыла свой секрет стройности. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещена).
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