Кубок Азии по стендовой стрельбе соберет в Казахстане 500 спортсменов

В этом году Казахстан примет крупное спортивное мероприятие - Кубок Азии по стендовой стрельбе. Этот турнир впервые пройдет в городе Алматы, который привлекает внимание со всего мира своими уникальными достопримечательностями и культурным наследием.
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