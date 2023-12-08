Китай и Сингапур договорились об обновлении соглашения о зоне свободной торговли и взаимном безвизовом въезде на период до 30 дней

Тяньцзинь, 7 декабря /Синьхуа/ -- Китай и Сингапур в четверг объявили о подписании протокола о дальнейшем обновлении китайско-сингапурского соглашения о свободной торговле, а также договорились о введении на взаимной основе безвизового въезда на период до 30 дней для владельцев общегражданских паспортов.