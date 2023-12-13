Передача Малкина помогла «Питтсбургу» прервать серию поражений

«Питтсбург» на домашней арене переиграл «Аризону», прервав серию из трёх поражений. В ночь на 13 декабря в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимали «Аризону Койотис».
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