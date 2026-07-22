В ХМАО-Югре полицейские раскрыли кражу «Нивы» и вернули внедорожник стоимостью более 1 млн рублей владельцу

В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району 40-летний местный житель. Мужчина заявил, что оставил в вечернее время свой автомобиль «Шевроле Нива» около круглосуточной автомойки, а на следующий день транспорт исчез.
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