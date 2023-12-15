Друг Градского, ссылаясь на интервью с певцом, заявил, что Пугачева не поет живьем с 1986 года

Количество живых концертов Примадонны в конце 1980-х сильно сократилось.Друг Александра Градского, ссылаясь на интервью с певцом, заявил, что Пугачева не поет живьем с 1986 года, а количество ее живых концертов в конце 1980-х сильно сократилось.
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