Друг Градского, ссылаясь на интервью с певцом, заявил, что Пугачева не поет живьем с 1986 года

Количество живых концертов Примадонны в конце 1980-х сильно сократилось.Друг Александра Градского, ссылаясь на интервью с певцом, заявил, что Пугачева не поет живьем с 1986 года, а количество ее живых концертов в конце 1980-х сильно сократилось.