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Грунтовые проезды во Владивостоке продолжают приводить в порядок

Грунтовые проезды во Владивостоке продолжают приводить в порядок

Во Владивостоке продолжаются работы на грунтовых проездах, сообщает PRIMPRESS. Так, к примеру, на Русском острове грейдируют дорожное полотно специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

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