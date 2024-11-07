Грунтовые проезды во Владивостоке продолжают приводить в порядок

Во Владивостоке продолжаются работы на грунтовых проездах, сообщает PRIMPRESS. Так, к примеру, на Русском острове грейдируют дорожное полотно специалисты муниципального учреждения «Содержание городских территорий».
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