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Оказался совсем не нужен: Рудковская и Плющенко не поддержали пострадавшего фигуриста

Оказался совсем не нужен: Рудковская и Плющенко не поддержали пострадавшего фигуриста

Юный фигурист, приносящий немалые деньги Яне Рудковская и Евгению Плющенко, был забыт ими сразу же после страшного инцидента на льду, всколыхнувшего всю страну.

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