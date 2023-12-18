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Подписавший тайком от родных контракт житель Забайкалья погиб на СВО

Подписавший тайком от родных контракт житель Забайкалья погиб на СВО

Смертью храбрых на Украине пал молодой солдат из села Красный Чикой Никита Коновалов.Погиб на СВО 20-летний Никита Коновалов из Красного Чикоя, подписавший в тайне от родителей контракт на службу в русской армии.

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