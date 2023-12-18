Подписавший тайком от родных контракт житель Забайкалья погиб на СВО

Смертью храбрых на Украине пал молодой солдат из села Красный Чикой Никита Коновалов.Погиб на СВО 20-летний Никита Коновалов из Красного Чикоя, подписавший в тайне от родителей контракт на службу в русской армии.
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