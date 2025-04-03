Есть у владельцев самокатного бизнеса развлечение: создавать проблемы пешеходам и пассажирам. Пока вопрос парковки самокатов не урегулирован, горожане постоянно будут с этим сталкиваться.
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Есть у владельцев самокатного бизнеса развлечение: создавать проблемы пешеходам и пассажирам. Пока вопрос парковки самокатов не урегулирован, горожане постоянно будут с этим сталкиваться.