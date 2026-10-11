Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон возмутился тем, что Штаты смягчают санкции против России: Это возмутительно, что США сейчас снимают санкции с российской нефти, и совершенно нелепо возлагать вину за рост цен на Украину, когда очевидно, что этот рост начался с закрытия Ормузского пролива.