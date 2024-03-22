Талые воды перелились через трассу в Алматинской области

21 марта около 9 часов вечера из-за потепления и быстрого таяния снега на автодороге Кеген – Нарынколь в районе посёлков Кайнар и Текес, Райымбекского района талые воды перелились через проезжую часть, передаёт inАlmaty.
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