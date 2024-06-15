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SpaceNews: многоразовый космический корабль КНР захватил спутник

SpaceNews: многоразовый космический корабль КНР захватил спутник

Секретный китайский многоразовый космический корабль «Объект G» провел серию маневров по сближению со спутником, возможно, захватив его, об этом информирует SpaceNews, ссылаясь на Марко Лангбрука и эксперта Джонатана Макдауэлла.

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