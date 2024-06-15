SpaceNews: многоразовый космический корабль КНР захватил спутник

Секретный китайский многоразовый космический корабль «Объект G» провел серию маневров по сближению со спутником, возможно, захватив его, об этом информирует SpaceNews, ссылаясь на Марко Лангбрука и эксперта Джонатана Макдауэлла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии