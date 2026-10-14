ФЕЛДХОВЕН (ИА Реалист). Нидерландский гигант по производству оборудования для полупроводников ASML 14 октября опубликовал финансовый отчёт за третий квартал 2026 года и вновь повысил прогноз продаж на год.
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