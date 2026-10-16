Машины ISV одной из первых партийВ 2020 г. подразделение GM Defense концерна General Motors получило первый заказ на лёгкие армейские вездеходы M1301 ISV.
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