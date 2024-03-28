Летом с электричеством: Новую подстанцию и линии электропередач строят в селах Мангистау

В этом году для улучшения качества электроснабжения сельчан начали строительство подстанции и воздушной линии электропередачи в районе села Сайн Шапагатов в Тупкараганском районе Мангистауской области, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу энергетической компании.