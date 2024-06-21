Аналитик: США не хотят прямого участия в конфликте на Украине, а ЕС подталкивает

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что у НАТО будет военная миссия на Украине, в которой страна не примет участия.
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