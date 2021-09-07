Межгоскомиссия ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству соберется 9 сентября в Минске

Заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности состоится 9 сентября в Минске, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир ЗайнетдиновЗаседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности состоится 9 сентября в Минске, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.