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Межгоскомиссия ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству соберется 9 сентября в Минске

Заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности состоится 9 сентября в Минске, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир ЗайнетдиновЗаседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности состоится 9 сентября в Минске, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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