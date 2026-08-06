Declassified Documents Show FBI Probed Whether Trump Fired Comey At Russia's Direction Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Newly declassified documents show the FBI probed President Donald Trump's termination of the agency's director as part of an effort to substantiate allegations that Trump colluded with Russia.
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