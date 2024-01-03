Наш спецназ против танка ВСУ у Артёмовска (ВИДЕО)

Наш спецназ поразил танк ВСУ у Артёмовска — свежие кадры из зоны проведения СВО. Бойцы 58-го батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружили и уничтожили ударом ПТРК вражеский танк, который вёл огонь по нашим позициям.