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Наш спецназ против танка ВСУ у Артёмовска (ВИДЕО)

Наш спецназ против танка ВСУ у Артёмовска (ВИДЕО)

Наш спецназ поразил танк ВСУ у Артёмовска — свежие кадры из зоны проведения СВО. Бойцы 58-го батальона спецназа 1-го Донецкого армейского корпуса обнаружили и уничтожили ударом ПТРК вражеский танк, который вёл огонь по нашим позициям.

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