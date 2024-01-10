В магазинах России могут появиться бесплатные продукты с истекающим сроком годности

Законопроект об этом поступит в Госдуму сегодня, 10 января.В магазинах России могут появиться полки с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности, законопроект об этом поступит в Госдуму сегодня, 10 января.
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