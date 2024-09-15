Neue OZ: Генерал ФРГ Куят предостерег Запад от разрешение ВСУ на удары вглубь РФ

Экс-генеральный инспектор ВС Германии, бывший глава военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят предупредил об эскалации конфликта в случае передачи Украине дальнобойного вооружения и разрешения ударов вглубь России.
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