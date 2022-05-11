«Закинула судьба»: уволенный из театра Башаров дебютировал в балете

Актер рассказал о новом достижении в карьере. Марат Башаров Соцсети47-летний Марат Башаров, уволенный из «Школы современной пьесы», получил роль в балете «Конек-Горбунок», который поставил Владимир Кехман в Новосибирском театре оперы и балета.