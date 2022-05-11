7дней.ru

105 575 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Мы все стареемНевозможно узнать...
  • валерий лисицын
    Морду сейчас можно переделать а вот мозги поумнее ещё не научились. К сожалению.«Пойду и закачаю»...

«Закинула судьба»: уволенный из театра Башаров дебютировал в балете

«Закинула судьба»: уволенный из театра Башаров дебютировал в балете

Актер рассказал о новом достижении в карьере. Марат Башаров Соцсети47-летний Марат Башаров, уволенный из «Школы современной пьесы», получил роль в балете «Конек-Горбунок», который поставил Владимир Кехман в Новосибирском театре оперы и балета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх