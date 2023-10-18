Неймар пропустит несколько месяцев из-за травмы

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" в своих социальных сетях сообщил, что бразильский нападающий команды Неймар получил повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска колена в отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Уругвая.
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