Симоньян предрекает начало третьей мировой в связи с атакой на Израиль

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. После массированной атаки на Израиль, совершенной Ираном минувшей ночью, главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян заявил, что если израильская армия не собьет иранские беспилотники, то мир может плавно перейти в состояние войны.
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