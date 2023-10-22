Студент из Уссурийска в составе команды Приморья открыл чемпионат "Абилимпикс"

В пятницу, 20 октября в выставочном центре "Гостинный двор" команда Приморского края приняла участие в торжественной церемонии Открытия Национального чемпионата "Абилимпикс-2023" президентской платформы "Россия — страна возможностей", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на АТК.
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