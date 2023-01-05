Яна Чурикова: судьба Лены Терлеевой стала огромной трагедией для «Фабрики звезд»

«Фабрика звезд» подарила российской публике целую плеяду знаменитостей. Однако то, как сложилась судьба у исполнительницы Лены Терлеевой, является одной из самых больших личных трагедий шоу, считает бессменная ведущая «Фабрики» Яна Чурикова.