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Яна Чурикова: судьба Лены Терлеевой стала огромной трагедией для «Фабрики звезд»

Яна Чурикова: судьба Лены Терлеевой стала огромной трагедией для «Фабрики звезд»

«Фабрика звезд» подарила российской публике целую плеяду знаменитостей. Однако то, как сложилась судьба у исполнительницы Лены Терлеевой, является одной из самых больших личных трагедий шоу, считает бессменная ведущая «Фабрики» Яна Чурикова.

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