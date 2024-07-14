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ЕС продолжает приобретать российскую нефть за повышенные цены через ОАЭ

ЕС продолжает приобретать российскую нефть за повышенные цены через ОАЭ

ЕС продолжает приобретать российскую нефть за повышенные цены через ОАЭ Ирэн ОрлонскаяВ современном мире, где геополитические напряжения и торговые санкции становятся все более распространенными, страны Европы продолжают импортировать российскую нефть, несмотря на ограничения.

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