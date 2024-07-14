ЕС продолжает приобретать российскую нефть за повышенные цены через ОАЭ Ирэн ОрлонскаяВ современном мире, где геополитические напряжения и торговые санкции становятся все более распространенными, страны Европы продолжают импортировать российскую нефть, несмотря на ограничения.