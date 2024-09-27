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Царьград

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Трамп и Зеленский встретятся в Нью-Йорке сегодня

Трамп и Зеленский встретятся в Нью-Йорке сегодня

Во время встречи президент Украины продолжит обсуждение своей стратегии по завершению войны.Дональд Трамп, кандидат в президенты США, объявил о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в пятницу, 27 сентября, в Trump Tower в Нью-Йорке.

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