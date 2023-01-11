«Тоттенхэм» не активировал продление контракта с Моурой. Бразилец станет свободным агентом летом

Полузащитник Лукас Моура, вероятно, покинет «Тоттенхэм» в этом году. По данным The Telegraph, «шпоры» приняли решение не продлевать с игроком контракт, истекающий летом, и не стали активировать соответствующую опцию.
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