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ФедералПресс

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Неизвестный расстрелял охотников в Новосибирской области

Неизвестный расстрелял охотников в Новосибирской области

МОШКОВСКИЙ РАЙОН, 29 августа, ФедералПресс. Охота в Новосибирской области закончилась стрельбой. Подробности инцидента рассказали в Центре ГО, ЧС и ПБ региона.

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