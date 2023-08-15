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Контрольные прокаты юниорской сборной России. Жилина, Двоеглазова, Гордеева, Титова, Базылюк представят короткие программы

Контрольные прокаты юниорской сборной России Девушки Короткая программа Начало – 15:00 по московскому времени (17 августа), прямая трансляция – сайт Первого канала.

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