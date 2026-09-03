Уничтожать или договариваться: Путин загнал себя в логический тупик

Александр КОЦ Пора «заземлять»: военкор KP.RU Коц - о том, как стоит ответить на угрозы Зеленского бить по пассажирским самолетам зе-мразь окончательно поплыл кукухой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Так легко — а от...
- ВТ «Снёс в городе па...
- Мигрант из Таджик...
С террористами не договариваются!
Оставшаяся часть Украины- Дальнейший конфликт.....
До граждан доводят то, о чем договариваются за закрытыми дверями в Анкоридже , с прибывшими црушниками и представителями американской администрации ? Широкая гражданская общественность ничего от этом не знает от слова совсем , а по Конституции страна кому принадлежит , стоит логически эти вещи связать и все становиться понятно . 🥸
наивный Путин шакалов вешают а еще и десантник в тылу слушил поэтому не знает как врагами поступать надо