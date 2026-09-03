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Уничтожать или договариваться: Путин загнал себя в логический тупик

Уничтожать или договариваться: Путин загнал себя в логический тупик

Александр КОЦ Пора «заземлять»: военкор KP.RU Коц - о том, как стоит ответить на угрозы Зеленского бить по пассажирским самолетам зе-мразь окончательно поплыл кукухой.

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Атом Мартинизменено

До граждан доводят то, о чем договариваются за закрытыми дверями в Анкоридже , с прибывшими црушниками  и представителями американской администрации ? Широкая гражданская общественность ничего от этом не знает от слова совсем , а по Конституции страна кому принадлежит , стоит логически эти вещи связать и все становиться понятно .  🥸