Politico: Нидерланды готовятся к военному столкновению с Россией Руководство еще одного европейского государства, входящего в НАТО, заразилось эпидемией подготовки к «нападению» России.
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Politico: Нидерланды готовятся к военному столкновению с Россией Руководство еще одного европейского государства, входящего в НАТО, заразилось эпидемией подготовки к «нападению» России.
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