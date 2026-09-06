Второе повышение за год: ЕЦБ поднимет ставку до 2,50% 

ФРАНКФУРТ (ИА Реалист). 10 сентября Европейский центральный банк повысит ставку на 25 базисных пунктов до 2,50%, как того ожидают рынки, закрепив за собой статус самого «ястребиного» центробанка G7.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Трамп зачищает Ла...
- Символ российской...
- Бразилия и Кения ...
Нам бы такую "инфляцию".