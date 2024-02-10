На станции Астрахань-2 «разлилась» цистерна с нефтью

Такова была легенда межведомственных спасательных учений. На станции Астрахань-2 состоялись межведомственные учения, проведенные с целью отработки совместных действий при аварийном разливе нефтепродуктов.
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