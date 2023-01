Певец Егор Крид в эфире шоу "Голос. Дети" пожаловался на отсутствие внимания со стороны публики. После выступления 13-летней Марианны Айрапетянц с композицией Луи Армстронга "On The Sunny Side Of The Street" на слепых прослушиваниях Крид начал уговаривать девочку войти в состав его команды.