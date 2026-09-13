Blizzard сконцентрирована на сезонах Diablo 4 и подготовке Diablo 5, новых дополнений не планируется

Гибсон отметил, что история "Истории Ненависти" была полностью рассказана в дополнении с Мефисто, а теперь студия сосредоточена на раскрытии истории Ужаса в Diablo 5.
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