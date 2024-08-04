Самара отклонила предложение оградить парк от застройки

Самара. Общественное голосование по изменению зонирования парка 60-летия Советской власти завершилось с результатом - 539 из 825 человек поддержали перевод земельного участка площадью 125 гектаров из зоны природных ландшафтов (П-3) в зону особо охраняемых природных территорий (П-4).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии