Самара отклонила предложение оградить парк от застройки

Самара. Общественное голосование по изменению зонирования парка 60-летия Советской власти завершилось с результатом - 539 из 825 человек поддержали перевод земельного участка площадью 125 гектаров из зоны природных ландшафтов (П-3) в зону особо охраняемых природных территорий (П-4).