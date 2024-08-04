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Самара отклонила предложение оградить парк от застройки

Самара отклонила предложение оградить парк от застройки

Самара. Общественное голосование по изменению зонирования парка 60-летия Советской власти завершилось с результатом - 539 из 825 человек поддержали перевод земельного участка площадью 125 гектаров из зоны природных ландшафтов (П-3) в зону особо охраняемых природных территорий (П-4).

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Maxim
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