Экономист Балынин: россияне получат около 10 тыс. руб. по больничному в октябре

Минимальное пособие по временной нетрудоспособности в октябре 2026 года составит 873,97 рубля за один день болезни.
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