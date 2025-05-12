Рабочая гармония: как сочетать работу и личную жизнь?

Work-life blend это метод сочетания работы и личной жизни, позволяющий совмещать семейные дела, личные потребности и выполнение профессиональных обязанностей не устанавливая жёстких границ между перечисленными активностями.
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