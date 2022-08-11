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WSJ рассказала о предостережении Си Цзиньпина Байдену о кризисе вокруг Тайваня

WSJ рассказала о предостережении Си Цзиньпина Байдену о кризисе вокруг Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом предупредил американского коллегу о несвоевременности полномасштабного кризиса, о чем сообщили источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) 11 августа.

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