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17-летний сын Хьюитта сыграет в финале юниорского «Уимблдона»

Круз Хьюитт обыграл Тейса Богарда в полуфинале юниорского « Уимблдона » – 6:4, 6:4. 17-летний Круз – сын бывшей первой ракетки мира и двукратного чемпиона «Больших шлемов» Ллейтона Хьюитта .

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