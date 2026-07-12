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Тайлер Хирро: «Я не против завершить карьеру в «Майами», но в этом должен быть смысл»

Защитник Тайлер Хирро, которого недавно обменяли из « Майами » в « Милуоки », не утратил любви к «Хит».

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